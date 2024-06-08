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Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

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8 Haziran'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen depremler hakkında anlık veriler paylaşıyor. Küçük çaplı depremlerin yanı sıra tedirgin edici büyük depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşlar, yaşanan depremleri anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden takip edebiliyor. Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi halka sunarken, AFAD ise güncel deprem haberlerini paylaşıyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi 8 Haziran Cumartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Haziran İzmir'de deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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