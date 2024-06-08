Fenerbahçe başkan seçilmek için kaç oy lazım? Toplam kaç kişi oy kulllanacak? #129300
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Peki, Fenerbahçe başkan seçilmek için kaç oy lazım? Toplam kaç kişi oy kullanacak?
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat başlayacaktır. Peki, Fenerbahçe başkan seçilmek için kaç oy lazım? Toplam kaç kişi oy kulllanacak?
FENERBAHÇE BAŞKAN SEÇİLMEK İÇİN KAÇ OY LAZIM?
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır.
Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46.410'dur.
Oy verme işlemleri, saat 10.00'da başla ve 17.00'da sona erer. Saat 17.00'dan önce sandık başına geldikleri tespit edilen üyeler, saat 17.00'dan sonra da oylarını kullanabilir.
2 aday arasında en fazla oyu alan aday başkan seçilecek.