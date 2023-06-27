Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

MALATYA'da, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Darende ilçesi Medişeyh Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ömer Güven (64) yönetimindeki 44 DN 461 plakalı hafif ticari araç ile Yunus T.'nin kullandığı 34 BTC 813 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Güven yaşamını yitirdi, diğer sürücü Yunus T. (44) ile yanındaki eşi Yeter (33), çocukları Eyüphan (17), Nurbanu (13), Zeki (6) ve Elifnaz T. (8) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Elifnaz T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Ömer Güven'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.