Malatya'da hasarlı binalardan su sayaçlarının çalınmasına karşı uyarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından terkedilen hasarlı meskenlerde su sayaçlarının çalındığını belirterek gerekli tedbirleri almaları için vatandaşları uyardı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından terkedilen hasarlı meskenlerde su sayaçlarının çalındığını belirterek gerekli tedbirleri almaları için vatandaşları uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, su abonelerini kişisel olarak önlem almaya çağıran MASKİ yetkilileri, hırsızlık durumunda Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne ve polis merkezlerine suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Hırsızlığı yapan kadar çalıntı malı alanın da suçlu olduğuna işaret edilen açıklama şunlar kaydedildi:

"Son günlerde çağrı merkezimize su sayaçlarının çalındığı ile ilgili yoğun bir şikayet gelmektedir. Malatya genelinde 332 bin abonemiz bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle orta ve ağır hasarlı binalar boşaltılmıştır. Bunu fırsat bilen hırsızlar su sayaçlarını çalmaktadır. Özel mülk olduğundan dolayı tedbir alma sorumluluğu abonelere aittir. Vatandaşlarımız kişisel olarak önlem almak durumundadır."