Maden faciası soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi; 7 tutuklama (11)
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MÜESSESE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi tutuklandı.
MÜESSESE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi tutuklandı. Tutuklu sayısı 7'ye yükselirken, 8 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
Ayhan ACAR/BARTIN, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel