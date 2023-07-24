Maden Faciası Davası Devam Ediyor

Maden faciası davası öğleden sonra da devam etti. Mahkeme başkanı, madenci yakınlarının açıklamalarını dinledi. Madenci eşleri, iş güvenliği eksikliklerini ve yaşadıkları zorlukları anlattı. Ayrıca, hastanede hayatını kaybeden madencinin iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Tanık olarak dinlenen madenci, patlamanın normal bir lağım patlamasından farklı olduğunu belirtti. Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için yarını bekleyecek.

DAVA ÖĞLEDEN SONRA DEVAM ETTİ

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mahkeme başkanı ölen madenci yakınlarının açıklamalarını dinlemeye devam etti. Maden faciasında hayatını kaybeden Rıdvan Acet'in eşi Meral Acet, "Hepsinden de şikayetçiyim. Benim eşim yarı yeraltı, yarı yerüstü işçisiydi. İşçi eksikliğinden dolayı pazar günü bile işe giderdi. Çocuklarımın ve kızımın psikolojisi çok bozuldu. Buradaki mühendislere hakkımı helal etmiyorum. Eşim hep işyerinden geç gelirdi. Değer miydi bir avuç kömür için bunda insanın ölmesine, çocuklarım bu durumdan çok etkilendi ve hepsi sınıflarında kaldı." diye konuştu.

Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için yargılamayı yarına erteledi.