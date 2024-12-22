Maddi Yetersizlik Nedeniyle Eğitimden Kopan Gençler Artıyor

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, lise çağındaki üç gençten birinin maddi yetersizlik sebebiyle okulu bırakmak zorunda kaldığını kaydederek "Adaletsizlik ve Çöküş Partisi'nin eserlerinden biri de her üç gencimizden birinin maddi yetersizlik nedeniyle eğitimden kopması. Bir yanda lüks araçlara, gereksiz projelere harcanan milyarlarca lira; diğer yanda okul harçlığı bulamadığı için eğitimden kopan çocuklar" ifadesini kullandı.

Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından hazırlanan 2023 Türkiye Gençlik araştırmasını değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, "Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre lise çağındaki gençlerimizin yaklaşık yüzde 31'i maddi zorluklar sebebiyle eğitime veda etmiş. Bu tablo vicdanı olanları derinden sarsması gereken bir sorun. Bu sorun bireysel bir sorun değil, toplumsal bir yaradır. Çünkü bir çocuk eğitimsiz kaldığında, onun hayallerini çalarsınız. Çocuk işçiliği, yoksulluğun pekiştirilmesi, kuşaklar boyu süren bir eşitsizliğin sürdürülmesidir. Peki, bu tablonun kimin sorumluluğunda? Vicdanına veda etmiş iktidarın" dedi.

"Eğitimi bırakan çocuklarımız ailesine destek olmak için ağır işlerde çalışıyor ya da çaresizlik içinde evde oturuyor"

"Eğitim hakkı, Anayasamızda güvence altına alınmış bir haktır. Fakat bu hakkı sağlamakla yükümlü olan iktidar, yıllardır eğitim sistemini ihmal ediyor" diyen İlgezdi, "Sürekli büyüdüğünü iddia ettikleri ekonomide geleceğimiz olan çocuklar maddi yetersizlik nedeniyle okullarını bırakmak zorunda kalıyor. İktidarın iddia ettiği o büyüyen ekonomi neden çocuklarımızı eğitim hakkından mahrum bırakıyor, çocuklarımızın fabrikalarda işçileşmesini engellemek yerine destekliyor? Adaletsizlik ve Çöküş Partisi'nin eserlerinden biri de her üç çocuktan birinin maddi yetersizlik nedeniyle eğitimden kopmasına göz yummaktır. Bir yanda lüks araçlara, gereksiz projelere harcanan milyarlarca lira; diğer yanda okul harçlığı bulamadığı için eğitimden kopan çocuklar. Eğitimi bırakan çocuklarımız bugün okullarında kalem tutmalı, bilgiyle güçlenmeliydi. Ama ne yapıyorlar? Ailesine destek olmak için ağır işlerde çalışıyor ya da çaresizlik içinde evde oturuyor" değerlendirmesini yaptı.

"İktidarın başarısızlığının faturasının çocuklarımıza, geleceğimize kesilmesine izin vermeyeceğiz"

İlgezdi açıklamasının devamında şunları kaydetti:

" Eğitim, bir lütuf değil, haktır. Ancak bu hak, ekonomik eşitsizlikler ve sosyal adaletsizlikler yüzünden binlerce çocuğunun elinden alınıyor. Sürekli büyüyen bütçeden, devasa projelerden bahseden bir iktidar var. Ama bu büyüme, neden eğitime yansımıyor? Neden mevcut durumda kalabalık sınıflarda, eksik kaynaklarla ve yarıda kesilen eğitimlerle baş başa kalıyor? Bunları merak ediyorum: Eğitimini bırakmak zorunda kalan bu çocukların vebalini kim ödeyecek? Bir ülkenin kalkınması, sadece köprülerle olmaz; O yollarda yürüyecek eğitimli bireylerle olur, ama biliyoruz iktidarın önceliğinde halkın evlatları değil, kendi yandaşları var. Buradan açıkça uyarıyorum, çocuklarımızı bu şekilde kaybetmeye devam edersek, geleceğimizi de kaybederiz. Bu istatistiklerin değişmesi, bir tercih değil, bir zorunluluktur. Eğitim sistemi, maddi imkansızlıklar yüzünden yarıda kalanlar için yeniden düzenlenmelidir. Yoksul ailelerimizin çocuklarına eğitim desteği sağlanmalıdır, herhangi bir şart gözetmeksizin ve artık yüreklerimizi parçalayan çocuk işçiliği engellenmelidir, çocuklarımızın yeri inşaatlar, sanayiler değil, okuldur. İktidarın başarısızlığının faturasının çocuklarımıza, geleceğimize kesilmesine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın hayallerini ve haklarını savunmak için mücadele etmekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz."