Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında çatışma çıktı - Haberler

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Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında çatışma çıktı

AA - Güncel
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Libya'nın batısında varlık gösteren iki silahlı grup arasında, başkent Trablus'un Suk Sulesa bölgesinde çatışma meydana geldi.

Libya'nın batısında varlık gösteren iki silahlı grup arasında, başkent Trablus'un Suk Sulesa bölgesinde çatışma meydana geldi.

Ülke yerel medyasına yansıyan görüntülere göre, çatışma nedeniyle başkentin sahil yolu uzun süre trafiğe kapandı. Bu bölgelerdeki kadın ve çocuklar arasında panik yaşandı.

Bazı kaynaklar, Trablus'un Şehitler Meydanı'na çıkan en önemli caddesi Ömer Muhtar'da da çatışma yaşandığını aktardı.

Trablus merkezli February TV kanalı, Savunma Bakanlığına bağlı 444 Tugayı'nın, duruma müdahale etmek ve bölgede mahsur kalan aileleri çıkarmak için çatışmaların yaşandığı Suk Sulesa bölgesine doğru hareket ettiğini duyurdu.

Bazı kaynaklar çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Libya hükümeti ve resmi makamlardan ise gelişmelere ilişkin açıklama yapılmadı.

AA / Güncel

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