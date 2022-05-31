Libya'da Yasadışı Göçmenlere Kovid-19 Aşısı Yapılıyor - Haberler

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Libya'da Yasadışı Göçmenlere Kovid-19 Aşısı Yapılıyor

Xinhua - Güncel
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Libya'da Yasadışı Göçmenlere Kovid-19 Aşısı Yapılıyor

TRABLUS, 31 Mayıs (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'taki Havalimanı Yolu Barınma Merkezi'nde çalışanlar Kovid-19 aşılaması için yasadışı göçmenlerin bilgilerini kaydediyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hamza Turkia/Xinhua)

TRABLUS, 31 Mayıs (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'taki Havalimanı Yolu Barınma Merkezi'nde çalışanlar Kovid-19 aşılaması için yasadışı göçmenlerin bilgilerini kaydediyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hamza Turkia/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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