Libya'da Yasadışı Göçmenlere Kovid-19 Aşısı Yapılıyor - Haberler

Libya'da Yasadışı Göçmenlere Kovid-19 Aşısı Yapılıyor
Xinhua - Güncel
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TRABLUS, 31 Mayıs (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'taki Havalimanı Yolu Barınma Merkezi'nde çalışanlar Kovid-19 aşılaması için yasadışı göçmenlerin bilgilerini kaydediyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hamza Turkia/Xinhua)
TRABLUS, 31 Mayıs (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'taki Havalimanı Yolu Barınma Merkezi'nde çalışanlar Kovid-19 aşılaması için yasadışı göçmenlerin bilgilerini kaydediyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hamza Turkia/Xinhua)
Xinhua / Güncel