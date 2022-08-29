Libya'da silahlı gruplar arasındaki çatışmalar şiddettini artırıyor
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Libya'nın başkenti Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde 2 silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye, yaralı sayısının ise 159'a yükseldiği açıklandı.
Libya'nın başkenti Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde 2 silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye, yaralı sayısının ise 159'a yükseldiği açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel