Leylekli okulda 'Leylek Pilavı' etkinliği - Haberler

SİVAS Şehit Erdal Çetin İlkokulu'nun yaklaşık 40 yıldır çatısında misafir olan leyleklerden esinlenerek başlatılan 'Leylek Pilavı' etkinliği bu yıl da düzenlendi. Halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin sergilendiği etkinlikte katılımcılara pilav ve salata ikram edildi.

Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve çatısında yaklaşık 40 yıldır leylekleri misafir eden Şehit Erdal Çetin İlkokulu yönetimi tarafından "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" kapsamında 'Leylek Pilavı' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikte öğrenciler leylek tekerlemeleri söyledi. Ayrıca minik öğrenciler leylek konulu atasözleri ve leylek resimleri taşıdı.