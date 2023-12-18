Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ve otobüs çarpışması: 1 ölü, 37 yaralı

İSTANBUL Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "18.12.2023 pazartesi günü saat 04.18'de Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Kısırkaya Mahallesi mevkii Edirne istikametinde, bir yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan 11'inin tedavisi olay yerinde yapılmış olup hastaneye sevklerine gerek duyulmamıştır. Kazada yaralanan diğer 26 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.