Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan araç sürücüsü yaralandı

? ÇEKMEKÖY, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çekmeköy, Kuzey Marmara Otoyolu, Reşadiye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Edirne istikametine ilerleyen 34 EAN 824 plakalı Mustafa Dereli yönetimindeki hafif ticari araç, 34 FF 2960 plakalı Kadir Aytekin yönetimindeki TIR'ın dorsesine yolda yavaşladığı sırada arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Dereli araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan hafif ticari araç sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı Mustafa Dereli'nin kullandığı araç içerisinde alkol kutuları olduğu görüldü. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Araçların vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. TIR şoförü Kadir Aytekin, "Aracım arıza yaptı. Yavaşladım. Tam sağ tarafa geçecektim araç arkadan vurarak kaza meydana geldi. Araçta alkol kutularını gördüm. Şoförü alkollü müydü? Onu bilmiyorum. Sağ kolu ve sağ dizi kırıktı herhalde" dedi.