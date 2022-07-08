Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili eylemler devam ediyor - Haberler

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Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili eylemler devam ediyor

AA - Edıta Zekjırovıkj - Güncel
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Kuzey Makedonya'da AB üyeliği önerisiyle ilgili eylemler devam ediyor

Kuzey Makedonya'da ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı, başta başkent Üsküp olmak üzere bazı şehirlerde yol kapatma eylemi yapıldı.

Kuzey Makedonya'da ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı, başta başkent Üsküp olmak üzere bazı şehirlerde yol kapatma eylemi yapıldı.

Üsküp'teki eylemde bir saat hükümet binası çevresindeki yollar kapatıldı.

Eylem kapsamında, İştip-Köprülü, Ustrumca-Radoviş ve Pletvar-Pirlepe arasındaki yolların da kapatıldığı ifade edildi.

Başkentteki eylemde konuşan ülkedeki en büyük Makedon muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü- Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinden (VMRO-DPMNE) milletvekili Dragan Kovaçki, "Hükümete, Makedon milleti ve dilinin silindiği bu ayıbın çözümü için 'hayır' demesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Göstericiler yol kapatma eylemlerine pazar gününden itibaren devam edeceklerini duyurdu.

Kuzey Makedonya hükümeti, AB müzakere çerçevesi ve Avrupa Konseyi'nin sonuçlarını temsil eden belgeyi, incelenmesi ve karara bağlanması için dün meclise göndermişti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 5 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın AB ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisinin görüşüldüğü hükümet oturumuna katılmıştı. Michel ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, oturum sonrası ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Ayrıca Kovaçevski, geçen hafta yaptığı açıklamada, bir önceki öneriye kıyasla yeni önerinin kendilerinin notları ile açıkça oluşturulmuş pozisyonlarını içerdiğini, Makedon dilinin açık ve net şekilde kabul edilmesini, Bulgaristan ile olan protokolün müzakere çerçevesinin parçası olmamasını öngördüğünü bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakeresi çerçevesinde çözülmesini içeren öneri sunmuştu.

Fransa'nın önerisi, tüm AB üye ülkeleri tarafından onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüşmüştü. Bu öneri, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin iki yıldır süren vetosunun kaldırılmasını öngörüyordu.

AA / Edıta Zekjırovıkj - Güncel

Avrupa Birliği Bulgaristan Makedonya Üsküp Güncel Haberler

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