KUYUYA DÜŞEN PORSUK, KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Milas ilçesinde kuyuya düşen nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde kuyuya düşen nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Selimiye Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kuyuya porsuk düştüğünü fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi. Halat yardımıyla içi su dolu kuyuya inen ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuku kurtardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerince kurtarılan porsuk, daha sonra doğaya bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel