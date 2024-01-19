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Kütahya'da Yalnız Yaşayan Kişi Ölü Bulundu

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Kütahya'da Fuat Paşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Eşref Cemal'in apartman dairesinde ölü bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen durum üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi ve Cemal'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cemal'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kütahya'da bir kişi, yalnız yaşadığı apartman dairesinde ölü bulundu.

Fuat Paşa Mahallesi Palmiye Sokak'taki bir binanın ikinci katında yalnız ikamet eden Eşref Cemal'e (53) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine çilingir tarafından kapısı açılan daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Cemal'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınlarının bir haftadır ulaşılamadığı Cemal'in, ölü bulunduğu odada televizyonun açık olduğu öğrenildi.

Cemal'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Adli Tıp Kurumu Kütahya Olaylar Yaşam Güncel Haberler

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