Kütahya'da Yaban Kedisi Fotokapan Görüntülerine Yansıdı

Kütahya'da, nesli tehlikede olan yaban kedisi fotokapan görüntülerine yansıdı.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alperen Akdemir tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanda, yaban kedisinin gezerken ve yiyecek ararken görüntüleri yer alıyor.

Akdemir, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıl önce başladığı yaban hayatını gözlemleme çalışmalarını Kütahya ve ilçeleri ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde sürdürdüğünü söyledi.

Kütahya'nın yaban hayatı popülasyonu bakımından oldukça zengin bir yer olduğunu belirten Akdemir, "Bugüne kadar birçok yaban hayvanını gerek fotokapanlar gerekse kamera ve fotoğraf makinelerimle kaydetme şansım oldu. Bu yıl ise ilk kez bir yaban kedisi fotokapanlarımın birine takıldı. Kütahya'da da yaban kedisi görmek beni oldukça mutlu etti. Yapacağım çalışmalarla Kütahya'mızın yaban hayatını tanımaya ve tanıtmaya devam edeceğim." dedi.

Yaban kedisinin evcil kedilerin atası olarak da bilindiğini aktaran Akdemir, doğal hayatın tanınmasının yanı sıra korunmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı.