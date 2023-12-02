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Kütahya'da Muhtarlar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde iki muhtar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Muhtarlar arasında çıkan tartışma sonucunda bir muhtar tabancayla ateş ederek kaçtı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaçan zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki muhtar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaplıca Mahallesi'nde muhtar Mehmet D'nin (36) işlettiği çay ocağına gelen Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Büyüyen olayda iddiaya göre, Mehmet D. meslektaşı Kara ve kebapçı İsmail Akgün'e (42) tabancayla ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaranan Kara ile Akgül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akgül ise ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi(ne sevk edildi.

Kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Olaylar Ölüm Yaralanma Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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