Kütahya'da Beşikten Cepheye Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Kütahya'da Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği tiyatro ekibinin hazırladığı "Beşikten Cepheye" adlı tiyatro oyunu izleyici ile buluşturuldu.

Başkomutanlık Meydan Muharebesinin yaşandığı Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine dikkat çekmek için hazırlanan tiyatro oyunu, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Dernek Başkanı Yaşar Saygılı'nın yaşanmış bir olaydan alıntı yaparak hikayeleştirdiği, derneğin genel sekreteri Zühre Selvitopu'nun ve Fatma Barkın'ın senaristliğini ve yine Zühre Selvitopu ile Erkan Morkoç'un yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyununa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Dernek Başkanı Saygılı, salonu dolduran izleyiciye teşekkür etti.