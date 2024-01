AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kurum, "Bizim de gönül verdiğimiz bir takımımız var ama ben İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak İstanbul'un tüm kulüplerinin taraftarıyım. Bunu sözde değil icraatta da göstereceğimi 1 Nisan sabahı tüm İstanbullular görecektir.ö ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Şahsi kanaatim, Sayın Bakanın İstanbul için bir şans olduğudur. Faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü'nü ziyaret etti. RAMS Park'ta gerçekleşen ziyarette, Kurum'u Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek karşıladı. Kurum ve Özbek görüşmelerin ardından Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Kurum'a Galatasaray tarafından Cumhuriyet'in 100'ncü yılına özel olarak tasarlanan Galatasaray forması hediye edildi. Kurum, sporda tesisleşmenin, altyapının ve spor turizminin önemine değindi, 6 Şubat Depremi'nde İstanbul kulüplerinin desteklerine, çalışma ve çabalarına teşekkür etti.

"KULÜPLERİMİZ TAKDİRE ŞAYAN BİR DURUŞ SERGİLEDİLER"

6 Şubat depremlerinde yaşananlara değinen Kurum, "Gerek konteyner kent gerek kalıcı konutlar noktasında kulüplerimiz bu kadar finansal yükleri olmasına rağmen gerçekten takdire şayan bir duruş sergilediler. Bu manada da spor kulüplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"İSTANBUL KULÜPLERİMİZİN ZİYARETLERİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyaretiyle ilgili konuşan Kurum, "Sporu, sporcumuzu, İstanbul'un rengini temsil eden üç büyük kulübümüzü ziyaret etmiş olacağız. Ardından da yine İstanbul kulüplerimizin ziyaretlerine devam edeceğiz. Galatasaray'ımız çok köklü bir kulübümüz. Yüz yılı aşkın bir geçmişi olan, başarıları olan UEFA kupasıyla, Avrupa Şampiyonaları'ndaki başarısıyla, Türkiye liglerindeki başarısıyla hepimizin göğsünü kabartmış bir kulübümüz." ifadelerini kullandı.

"HER MAHALLEDE SPOR TESİSİ OLSUN İSTİYORUZ"

Mahallelerde spor tesislerinin inşa edileceğini ve geliştirileceğini ifade eden Kurum, "İstanbul'un her mahallesinde, her sokağında spor tesisi olsun istiyoruz. Burada büyük kulüplerimizle, amatör spor kulüplerimizi birleştireceğimiz, onlara destek olacağımız, orada gençlerimizi yetiştireceğimiz tesisleri hızlı bir şekilde inşası bizim için çok çok kıymetli, çok çok değerli. Bunun için de bütün mahallelerimizde gençlerimizin, kadınlarımızın spor yapabilecekleri güvenli, huzurlu spor yapabilecekleri tesislerin inşasını da gerçekleştireceğiz. İstiyoruz ki burada yeni gençlerimiz başarılar elde etsin. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsın. Bizim göğsümüz kabarsın. Ülkemizi hem yerelde hem de uluslararası arenada temsil etsin. Bütün kulüplerimizin bu manada gerek sporcu yetiştirebilmeleri için gerek spora ve sporcuya destek olunması için biz bu tesislerin inşasında ama maddi ama manevi ama teknik olarak bu destekleri yapıyor olacağız ki burada gençlerimiz altyapı tesislerinde yetişsin ve inşallah bu tesislerde de bizim göğsümüzü kabartacak arkadaşlarımız, futbolcularımız, sporcularımız yetişsin. İstiyoruz ki burada yeni Metin Oktay'lar, yeni Fatih Terim'ler yetişsin ve o futbolcularımız bizi her alanda temsil etsin." dedi.

"AVRUPA ŞAMPİYONALARINI İNŞALLAH İSTANBUL'DA YAPACAĞIZ"

Kurum, "Avrupa Şampiyonalarını inşallah İstanbul'umuzda yapacağız. İstanbul'umuzun spor turizmini arttıracağız ve hem basketbolda, hem futbolda, hem diğer branşlarda da futbol takımlarımız, basketbol takımlarımız, başarıdan başarıya koşacaktır." şeklinde konuştu.

"HAK EDEN KAZANSIN DİYORUZ"

Ligdeki rekabet durumuyla ilgili soruya yanıt veren Kurum, "Kulübümüz dişe diş bir mücadele gerçekleştiriyorlar. İnşallah hak eden kazansın diyoruz. İkisi de bizim çok değerli kulübümüz. Beşiktaş'ımız da inşallah toparlanacaktır başkanımızla konuştuk." dedi.

"İSTANBUL'UN TÜM KULÜPLERİNİN TARAFTARIYIM"

Hangi futbol takımını desteklediği sorulan Kurum, 'Tabi ki bizim de gönül verdiğimiz bir takımımız var ama ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak İstanbul'un tüm kulüplerinin taraftarıyım. Bunu sözde değil icraatta da göstereceğimi 1 Nisan sabahı tüm İstanbullular görecektir. Bir telefon kadar başkanlarımıza ve kulüplerimize yakın olacağız ve oturup spor için, sporcularımız için, İstanbul'un gençleri için yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bundan önce böyle yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BU SEÇİME HAZIRLANIYOR"

"Türkiye bu seçime hazırlanıyor. Sayın Bakanımızın ziyareti de bu seçimdeki faaliyetleri ile ilgili ve Galatasaray'a yapacağı projelerle ilgili çok doyurucu bilgiler aktardı." ifadelerini kullanan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sayın Bakanla bizim Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 sene evveline kadar gidiyor, özellikle kendisinin 6 Şubat'taki deprem felaketinde çok yakın bir işbirliğimiz oldu." dedi.

"ŞAHSİ KANAATİM İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS OLDUĞUDUR"

Özbek, "Şahsi kanaatim, Sayın Bakanın İstanbul için bir şans olduğudur. Faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden son derece eminim. Bu konuyla ilgili olarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nin Türkiye ve İstanbul için hayırlı olmasını diliyorum, Sayın Bakanıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.