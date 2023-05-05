KURTULMUŞ'TAN THE ECONOMİST'E TEPKİ

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İngiliz The Economist dergisinin, Türkiye'deki seçimlerle ilgili kapağına tepki göstererek "Seçim yaklaştıkça, biz nasıl gayretle mücadele ediyorsak, elin oğlu da boş durmuyor. Sen kimsin? Bir dergi. Türkiye'de milletin kullanacağı oyun renginden sana ne? 7 tane ortağın olduğu bir yamalı bohça koalisyonu, 7 tane ortak cümleleri yok. Tek şeyleri, Erdoğan karşıtlığıdır diyorduk. Çok abartıyorsunuz diyorlardı. İşte bu başlıklar bizi teyit ediyor. " dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Florya'da Mardinliler Buluşması'na katıldı. AK Parti İstanbul 3.Bölge Milletvekili Adayı Cüneyt Yüksel de programda Kurtulmuş'a eşlik etti. Numan Kurtulmuş organizasyonda konuşma gerçekleştirdi. Kurtulmuş, konuşması sırasında İngiliz "The Economist" ve Fransız 'Le Point" ve 'L'Express" dergilerinin kapaklarını göstererek, kapaklarda yer alan görsel ve metinleri yorumladı.

'BİZ NASIL GAYRETLE MÜCADELE EDİYORSAK ELİN OĞLU DA BOŞ DURMUYOR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Biz Türkiye yüzyılı dedikçe Avrupa'da, Amerika'da, bazı merkezlerde birilerinin de kalbi pıt pıt atmaya başlıyor. Türkiye'de biz 21 yılda vesayet odaklarını tarihin tozlu raflarına göndermeyi başardıysak, vesayetleri yene yene Türkiye'yi bu noktaya ulaştırdıysak milletin gayretiyle ve azmiyle Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde de küresel vesayet odaklarıyla mücadele ederek Türkiye'yi küresel bir güç haline getireceğiz. Bir dünya devleti haline getireceğiz. Bunu biz biliyoruz size anlatmama gerek yok ama elin oğlu da bunu çok iyi biliyor. Son zamanlara geldikçe bunu sizle paylaşmak istiyorum. Seçim yaklaştıkça, biz nasıl gayretle mücadele ediyor ve Türkiye yüz yılının kapılarının sonuna kadar açılması için milletimizle birlikte çalışıyorsak, elin oğlu da boş durmuyor. Her türlü çalışmayla, zaten az evvel ifade edildi. FETÖ'yü, Kandil'i Avrupa'daki PKK'yı birbirine hiçbir şekilde benzemeyen yedi tane yamalı bohça koalisyonunun ortaklarını içeride ve dışarıdaki birtakım sermaye gruplarını, bir şekilde bir araya getirip nasıl Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden konuştularsa, konuşmaya devam ediyorlarsa yurt dışından da onlara sufle veriliyor. Onlara destek veriliyor" dedi.

'BİR PSİKOLOJİK HAREKAT DAİRESİNDE HAZIRLANMIŞ"

İngiliz The Economist dergisinin kapağını işaret eden Kurtulmuş, 'Dünyanın en çok satan dergilerinden birisi. Diyor ki, 2023'ün en önemli seçimi. Şurada biraz da ortadan yırtılmış bakın. Görsellerde detaya dikkat etmek lazım. Ortadan kırıştırılmış, buruşturulmuş bir Türk Bayrağı. Ortasında bir çizgi var. Tesadüf değildir. Adam bunu koyarken buraya koyarken en az bir hafta 10 gün çalışmıştır. Altında diyor ki oy, oyu da dikkat çeksin diye kırmızı yazıyla siyah zeminin üzerine koymuş. Burada da diyor ki, Erdoğan gitmeli. Şu karede de, şu yuvarlakta da, Erdoğan gitmeli diyor. Yukarıda da demokrasiyi kurtar diyor. Sen kimsin' Bir dergi. Her detayı çalışılmış. Bir psikolojik harekat dairesinde hazırlanmış. Öyle, bunlara sorduğunuz zaman demokrasi memokrasi. Sana ne? Türkiye demokrasisi dünyanın en etkin, en güçlü demokrasilerinden biridir. Elin gavurundan ders almaya da hakkı yoktur. Bir şekilde böyle bir hakkın olmadığını söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE MİLLETİN KULLANACAĞI OYUN RENGİNDEN SANA NE?

Numan Kurtulmuş, 'Demokrasiden bahsediyorsun. Bakın görün. Bu millet bir kere demokraside çok yüksek katılımla seçime katılıyor. Bu seçimde böyle olacak. Siz dünyanın en büyük demokrasileri olduğunuzu söylüyorsunuz. Yüzde 50'nin üstüne katılım çıktığı zaman zil çalıp oynuyorsunuz, seviniyorsunuz. Türkiye'de milletin kullanacağı oyun renginden sana ne' Cevabını versinler. Türk halkı, Amerika'da herhangi bir seçime girmiyor. İngiltere'de bir seçime girmiyor. Türkiye'de, Türkiye'nin Cumhurbaşkanını ve bu cumhurbaşkanı Erdoğan olmasın diyerek çırpınıyorsun arkanızdaki motivasyon nedir? Erdoğan Cumhurbaşkanı olmazsa siz ne kazanacaksınız? Bunu bir izah edin" dedi.

'KARDEŞİM SEN İŞİNE BAK"

'Bu beyler güçlü ve büyük Türkiye'den rahatsızlık duyuyorlar. Bu beyler emir alan değil, ortak şekilde dünya meselelerini çözme iradesi olan bir Türkiye'den rahatsızlık duyuyorlar" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, 'Bu beyler mesela Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kendi bildiği istikamette milli menfaatlerini koruyan bir Türkiye değil, batının çıkarlarına hizmet eden bir Türkiye'yi istiyorlar. O devirler geride kaldı iki tane, üç tane İHA almak için kapınızda beklediğimiz, beklettiğiniz dönemler geride kaldı. Türkiye güçlü bir şekilde gidecek ve siz bu yayınları yaptığınız sürece de bu millet tam tersini yapmaya çalışacak. Erdoğan'a sahip çıkacak, demokrasisine sahip çıkacak Bu da bir başka şey, Fransız dergisi dünyanın en çok satan dergilerinden birisi. Seçtikleri resimlere bakın, kullandıkları tabirlere bakın. Orta Doğu'daki durumdan bahsediyor Fransızca. Göçmen meselesinden bahsediyor ve Erdoğan Putin'e benziyor anlamında bir sözü de manşeti çekiyor. Kardeşim, sen işine bak. Önce Fransa'daki o hayattan koparılmış olan göçmenlerin sorunlarını çöz de ondan sonra Türkiye'ye ayar verecek bir cümleyi söyle" şeklinde konuştu.

'BU BAŞLIKLAR BİZİ TEYİT EDİYOR"

Yabancı dergilerin kapakları üzerinden Millet İttifakı ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, '7 tane ortağın olduğu bir yamalı bohça koalisyonu, 7 tane ortak cümleleri yok. Nereye gideceklerini bilmezler, Türkiye'nin herhangi bir meselesini sorsanız, onun nasıl çözüleceğini de bilmezler. Tek şeyleri, Erdoğan karşıtlığıdır diyorduk. Çok abartıyorsunuz diyorlardı. İşte bu başlıklar bizi teyit ediyor" dedi.

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023