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Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne Katılacak; Türkiye'nin Üyelik Başvurusu İddiaları Gündemde

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Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne katılacağını açıkladı. Bu açıklama Türkiye'nin BRICS üyeliği için başvurduğu iddialarının gündemde olduğu bir dönemde geldi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Erdoğan'ın daveti kabul ettiğini belirtirken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmadı.

(ANKARA) - Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-24 Ekim günlerinde Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını açıkladı. Kremlin'in açıklamasının Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu yaptığı iddialarının ortaya atıldığı bir dönemde yapılması dikkat çekti. Türkiye'de ise söz konusu iddiayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın toprakları içerisindeki özerk bir cumhuriyet statüsündeki Tataristan'ın Kazan kentinde 22-24 Ekim günlerinde düzenlenecek BRICS (Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika) Zirvesi'ne katılacak.

Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 16. zirveye ilişkin Rus basınına konuşan Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde 10'uncusu düzenlenen BRICS Zirvesi'ne "davetli lider" statüsünde katılmıştı.

Türkiye BRICS'e üyelik başvurusunda bulundu iddiaları

ABD merkezli Bloomberg, dün Türkiye'nin BRICS örgütüne aylar önce üyelik başvurusunda bulunduğunu iddia etti. Ardından Rus basınında da yer alan haber, BRICS'in X sosyal medya platformundaki basın hesabında da "Türkiye BRICS'e resmi olarak başvurdu" ifadeleri ile yer aldı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin BRICS'e başvurduğu iddialarında ilişkin sorulara "Evet, gerçekten de Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor, bunu uzun zamandır duyurdular" ifadeleri ile yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı ise henüz Türkiye'nin BRICS'e başvurduğu iddialarına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, ve Güney Afrika'nın 2009 yılında oluşturduğu BRICS, üye ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir uluslararası işbirliği platformu. Rusya'nın girişimleriyle kurulan BRICS'in Batılı ülkelerin hegemonyasına karşı alternatif bir platform olarak kurulduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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