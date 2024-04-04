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Kozan'da Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kardeş hastanede tedavi altına alındı.

Kozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkum olarak kalan akrabalarını ziyarete giden B.B. (16) ve M.B. (18), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralanan 2 kardeş, özel araçla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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