Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ilk teravih namazı kılındı

AKSARAY (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Konya'da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'ni doldurdu.

Camideki vaazın ardından birçoğu çocuklarıyla gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Kadınlar da namazlarını, caminin kendilerine ayrılan bölümünde eda etti.

Karaman

Karaman'da vatandaşlar Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Aktekke Camisi'nde ilk teravih heyecanını yaşadı.

Ramazan ayının coşkusunu yaşayanlar, ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

Vatandaşların birçoğu, teravih namazına çocuklarıyla geldi.

Aksaray

Aksaray'da Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl camilerde kılınmayan teravih namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.

Özellikle Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere vatandaşlar akın etti.

Akşam ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı camilerde yer bulamayan vatandaşlar, avlulara hasır sererek namaz kıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise vatandaşlar, ilk teravih namazı için Paşa Cami, İmaret Cami ve Yeşil Cami'yi doldurdu.

Kentte ramazan coşkusunu yaşayan vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.