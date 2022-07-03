Trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (2) Cenazelerin nakil aracına taşınması Kazaya karışan araçlar Kazaya karışanların yakınları GÜNCELLEME - Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı ARAÇ PLAKALARI VE İSİMLER EKLENDİ KONYA - Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Cenazelerin nakil aracına taşınması Kazaya karışan araçlar Kazaya karışanların yakınları GÜNCELLEME - Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı ARAÇ PLAKALARI VE İSİMLER EKLENDİ KONYA - Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Dilara Çoban yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpıştı. Kazada 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Nisa Nur ve Sait Belgemen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada her 2 sürücü ile Ayşenur Boncuk ve Ela Ceylin Anık yaralandı. Durumları ağır olan yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. AA / Basir Gülüm - Güncel Güncel Haberler

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