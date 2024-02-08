Konya'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Y.K, (44) idaresindeki 70 ABZ 629 plakalı otomobil, Karapınar - Emirgazi kara yolunda İ.Y'nin (55) kullandığı 42 ARK 183 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, her iki otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.