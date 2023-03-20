Konya'da genç kadın silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

Konya'da birlikte yaşadığı kişinin 14 yaşındaki kızını silahla yaralayan kadın, tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İddiaya göre, kızını vurması için Ayşenur Böcü'yü azmettirdiği ileri sürülen Ali E, Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'taki evinde birlikte yaşadığı Ayşenur Böcü'yü (24) silahla vurulmuş halde buldu. Ali E, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, tabancayla vurulan Ayşenur Böcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Böcü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyete götürülen Ali E'nin ilk ifadesinde, Ayşenur Böcü'nün intihar ettiğini, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğunu, olayla ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

Ali E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay

Ferhuniye Mahallesi İktap Sokak'taki kafede 6 Kasım 2021'de M.E. (14), iş yerine gelen Ayşenur Böcü tarafından silahla bacağından vurulmuştu. Saldırgan, olay yerinden kaçarken polislere de ateş açmış, yoldan geçen 72 yaşındaki M.Ö'yü silahla yaralamıştı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılmış, sahte plakalı araçla kaçan kadın şüpheli ve azmettiricisi olduğu iddia edilen M.E'nin babası Ali E. ile Hüseyin Ç. yakalanmıştı. Vurulan çocuğun babası Ali E. ve Hüseyin Ç. tutuklanmış, Ayşenur Böcü adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.