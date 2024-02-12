Konya'da apartmanın bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde bir apartmanın bitişiğinde bulunan kaçak kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında kömür ve odunlar zarar gördü.
Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın bitişiğindeki kömürlükte çıkan yangın söndürüldü.
Camikebir Mahallesinde 3 katlı apartmanın bitişiğine yabancı uyruklu Selame C. tarafından yapılan kaçak kömürlükte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Yangında, kömür ve odunlar yandı.