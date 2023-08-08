Konak Arama Kurtarma Merkezi Eğitimlerini Tamamladı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un öncülüğünde kurulan Konak Arama Kurtarma Merkezi'nin (KAM) 27 kişiden oluşan ilk grubu, acil yardım ve arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamladı. İkinci grup da eğitim sürecini tamamladığında KAM timi, ulusal kurtarma ekiplerinden biri haline gelecek.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un öncülüğünde kurulan Konak Arama Kurtarma Merkezi'nin (KAM) 27 kişiden oluşan ilk grubu, acil yardım ve arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Konak Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi bünyesinde kurulan Konak Arama Kurtarma Merkezi'nin (KAM) 46 kişilik ekibi, ulusal çapta profesyonel arama kurtarma ekiplerinden biri olma yolunda adım adım ilerliyor. Timin 27 kişiden oluşan ilk grubu, acil yardım ve arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamladı. İkinci grup da eğitim sürecini tamamladığında KAM timi, kendilerini ulusal kurtarma ekiplerinden biri haline getirecek İçişleri Bakanlığı akreditasyon sertifikasını almak için sınava girecek.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un öncülüğünde kurulan KAM timinin ilk ekibine eğitimler AFAD ve AKUT'un yerleşkelerinde verildi. Ekip haritada koordinat bulma, GPS eğitimi, hafif arama kurtarma, temel kampçılık ve telsiz eğitimleri aldı. Eğitimler, İzmir İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürü Atilla Altunulak, AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, Konak Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Şebnem Elçi ve TRAC Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Özsaran'ın yanı sıra AFAD eğitmenleri tarafından, teorik ve uygulamalı olarak verildi.

BAKANLIK SINAVINA GİRECEKLER

Eğitimlerde afetin meydana geldiği koordinatlara nasıl ulaşacağını, afet alanında nasıl davranılacağını, nasıl kurtarma yapılacağını, ilk yardımın nasıl uygulanacağını, personel araç ve alan güvenliğinin nasıl sağlanacağını, telsizle haberleşmeyi öğrenen ekip, enkaza girme ve enkaz kaldırma eğitimleri de aldı. İkinci grubun da eğitimleri tamamlamasının ardından 46 kişilik KAM timi, İçişleri Bakanlığı'nın akreditasyon sertifikası için sınava girecek. Tim, akreditasyonunu aldıktan sonra doğal afetlerde arama kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına profesyonel ekiplerden biri olarak katılabilecek.