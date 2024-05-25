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Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Uribe'ye rüşvet suçlaması

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Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe, rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Savcılık, Uribe'nin suçlu bulunması halinde 6 ila 12 yıl arasında hapse çarptırılabileceğini belirtiyor.

Kolombiya'da savcılık, mahkemeye çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'ye "rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık" suçlamalarında bulundu.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, davayı yürüten Savcı Gilberto Villarreal, ilk kez hakim karşısına çıkarılan Uribe'ye rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık suçlamasını yöneltti.

Uribe'nin avukatları ise savcının suçlamalarını reddederek, müvekkillerini suçlu gösterecek bir delil olmadığını savundu.

Uribe'nin suçlu bulunması halinde 6 ila 12 yıl arasında hapse çarptırılabileceği belirtiliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Uribe, daha önce yaptığı açıklamada, kendisine yönelik siyasi bir dava yürütüldüğünü ve suçlamaların doğru olmadığını söylemişti.

Uribe, suçlu bulunması halinde Kolombiya tarihinde ceza alan ilk cumhurbaşkanı olarak kayıtlara geçecek.

Süreç

Kolombiya Yüksek Mahkemesi, 2002-2010 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Uribe'ye, rüşvet, tanık manipülasyonu ve usule ilişkin sahtekarlık iddiaları dolayısıyla açılan davayı oy birliğiyle 2 Eylül 2020'de savcılık ofisine devretmişti.

Dava, eski Senatör solcu Ivan Cepeda'nın 2012'de Kongre'ye yaptığı başvuruda, Uribe'nin eski paramilislerle bağlantısı olduğunu iddia etmesiyle ve bunun araştırılması için Kongre'ye önerge vermesiyle başlamıştı.

Yüksek Mahkeme, Kongre üyesi olan Uribe'ye soruşturma açılmaması kararı almış ancak bunun yerine tanık manipülasyonu iddialarının araştırılması için eski cumhurbaşkanına dava açılmasına onay vermişti.

Kaynak: AA / Güncel

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