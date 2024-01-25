Üye Girişi
Haberler

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezin yaşam alanına dönüştürüleceğini ve kütüphanenin her yaş grubundan vatandaşların uğrak mekanı olacağını belirten Çolakbayrakdar, kültür merkezinin en kısa sürede faaliyete geçirileceğini söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, merkezi yaşam alanına dönüştüreceklerini ve kütüphanenin her yaş grubundan vatandaşların uğrak mekanı olacağını belirtti.

Çalışmalarda sona yaklaştıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Erkilet'in tüm bölgesine hitap edecek bir Sinan Kütüphanesi'nin artık sonuna doğru yaklaştık. Ders çalışılacağı, kitapların okunacağı, çocuk ve miniklere özel kütüphane bölümlerin yer alacağı, konferans mekanları gibi 7'den 70'e herkese hitap edecek olan bir kültür merkezini en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Ayrıca markamız olan Kafe Sinan'da burada olacak. Bunun yanı sıra ailelerin gelebileceği ve aktivitelerin olacağı yaşayan bir kütüphane olacak. Anne ve babaların çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerini ciddi manada önemsiyoruz. Yatırım programımızda yer alan özelinde kütüphane olan bir kültür merkezini şehrimize kazandırmış olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Yerel Haberler Belediye Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 25 Ocak Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title