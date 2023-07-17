Kocaeli Valiliği, 6 düzensiz göçmeni Şanlıurfa'ya teslim etti

Kocaeli Valiliği, 6 düzensiz göçmenin yakalanarak Şanlıurfa Harran Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan ve kayıtsız olduğu tespit edilen 6 yabancı uyruklu şahıs, güvenlik güçleri refakatinde Şanlıurfa Harran Geçici Barınma Merkezine teslim edilmiştir" denildi. - KOCAELİ