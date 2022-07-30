Kocaeli haberi: Kocaeli'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu. Sakarya'dan eşiyle Cebeci'ye geldiği öğrenilen Murat K. (46) denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı. Murat K, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Murat Yıldırım Sakarya Kandıra Kocaeli Güncel Haberler

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