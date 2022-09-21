Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de jandarmanın yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı Güncel Haberler Kocaeli haberler... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Karapınar Mahallesi'nde kanadından yaralanmış kızıl şahin buldu. Ekiplerce alınan yaralı kuş, İzmit Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak. Güncel Kaynak: AA / Melih Palas Karamürsel Hisarcık Jandarma Kocaeli Güncel Haberler

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