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Kocaeli Derince'de bariyeri aşan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyeri aşan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bariyeri aşıp yan yola geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul yönünde seyreden F.Y. idaresindeki 34 LJ 431 plakalı otomobil, İbni Sina Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Bariyeri aşarak yan yola geçen otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki N.D, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan yan yoldaki ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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