Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'nde Patlama: 12 Yaralı

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, İNCELEME YAPTI

Kocaeli'de, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ardından yaptığı açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun. Bugün saat 14.40 civarında arkamızdaki Toprak Mahsulleri Ofisi'nin tahıl silolarında bir patlama haberiyle itfaiye teşkilatımız alana intikal etti. Yaklaşık 15 tane araç, 45 itfaiyeciyle birlikte alana geldiğimizde olayın ilk incelemelere göre ve buradaki teknik ekipten aldığımız bilgilere göre bir toz sıkışmasından kaynaklandığını öğrendik. Hububat yüklenirken ve boşaltılırken toz sıkışması durumu olabildiğini ve bunun da zaman zaman patlamalara sebep olduğunu ifade ettiler. Olayın teknik tarafını henüz ben de bilmiyorum. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi yapacaklar. Ardından daha teknik bilgiler onlar tarafından verilecek" dedi.