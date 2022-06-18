Kocaeli'de ailesinden görevdeki polise doğum günü sürprizi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Cevat Şınık'a ailesi doğum günü sürprizi yaptı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Cevat Şınık'a ailesi doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü babasıyla aynı olan Zeynep Şınık (16), polis memuru babasının doğum gününü kutlamayı planladı. İlçedeki uygulama noktasında gerçekleştirilen sürpriz kutlamada polis memuru Şınık, kızı Zeynep ve eşi Ebru Şınık ile görevli polislerle doğum günü pastasını kesti. Şınık, böyle bir kutlama beklemediğini belirterek, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti. AA / Esmer Geçal - Güncel Hisarcık Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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