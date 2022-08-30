KKTC'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

KKTC'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamaları, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk'ün Lefkoşa'daki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı (KTKA) Komutanlığı Gazinosu'ndaki tebrik kabulü ile başladı.

Daha sonra Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, anıta çelenk sunulması ve Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasıyla son buldu.

Daha sonra Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tatar ile Büyükelçi Başçeri'nin tören birlikleri ve vatandaşları selamlamasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC'de Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünü kutlarken, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Türk ulusunu da KKTC'den selamlıyoruz, yad ediyoruz." dedi.

30 Ağustos'un Türk milletinin tarihinde bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının verilen bu mücadeleyi büyük bir heyecanla takip ettiğini anımsattı.

"Kıbrıs Türk halkının mücadelesine bu kahramanlıklar ilham ve güç kaynağı olmuştur"

Tatar, "Dünyanın bütün mazlum halkları, Anadolu'da Türk insanının verdiği mücadeleyi büyük bir saygıyla izlerken, onlar da Türk ulusunun mücadelesinden ilham almış ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesine bu kahramanlıklar ilham ve güç kaynağı olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadığına vurgu yapan Tatar, Kıbrıs Türklerinin Ada'daki mücadelesinin de mukavemetçi bir ruhla sürdüğünü belirtti.

Tatar, Anadolu'dan aldıkları ilham ve güçle hem İngiliz sömürge yönetimi hem de Rum-Yunan ikilisine karşı direndiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir günde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarken, tüm şehitlere rahmet, gazilere ise esenlikler diledi.

Kıbrıs konusunda da yeni siyaseti (iki devletli çözüm) savunmaya başladıklarına işaret eden Tatar, yıllarca müzakere edilen federal çözümün gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için egemen eşitlik temelinde bir anlaşmanın olabileceğini, bu siyaseti Türkiye'nin de desteklediğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Teğmen Berkay Sarıkaya ise Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünü gururla kutladıklarını vurguladı.

Tören, resmi geçit ile son buldu.

KKTC'nin diğer ilçelerinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenleniyor.