KKTC Başbakanı Üstel, ülkesinin dünyayla ilişkilerini geliştirmesinin önemini vurguladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'nin dünyayla ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerini geliştirmesinin öneminin altını çizdi.

KKTC Başbakanı Üstel, çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ı kabul etti.

Üstel ve Oktay, görüşmeden sonra basın mensuplarına konuştu.

"KKTC'nin önünde yeni bir dönem var"

Başbakan Üstel, Oktay'ın KKTC'deki pek çok projenin gerçekleşmesine katkıda bulunduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. ve 78. Genel Kurulunda yaptığı "KKTC'yi tanıyın" çağrısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Üstel, bu çağrının ülkesinde büyük mutluluk uyandırdığını söyledi.

Üstel, KKTC'nin önünde yeni bir dönem olduğuna işaret ederek ülkesinin dünyayla ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerini daha iyi noktaya getirmesinin önemine dikkati çekti.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasından dolayı ülkesinde duyulan mutluluğun altını çizen Üstel, TDT'nin bakan toplantılarına Kıbrıslı bakanların gittiğini ve bu toplantılarda KKTC bayrağının dalgalandığını vurguladı.

Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC bayrağının ülkesinde dalgalanmaya devam edeceği yönündeki konuşmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

"Kıbrıs, egemen, eşit statüde bir devlettir"

Oktay, "Kıbrıs, egemen, eşit statüde bir devlettir. Uluslararası alanda da yine eşit statüde olacak bir devlettir. Kıbrıs'ta bulunacak çözüm, mutlak ve mutlak, bu temel üzerine olabilir artık." diyerek 1960'lardan bu yana sonuç alınamayan müzakereler konusunda daha fazla beklemek istemediklerini belirtti.

Bekleme sürecinin izolasyonlar ve ambargolarla zulme dönüştüğünü ifade eden Oktay, KKTC halkının uluslararası alanda sportif aktivitelere katılamaması ve ülkeden Türkiye dışında bir ülkeye direkt uçuş olmaması gibi insani haklara erişemediğini kaydetti.

Oktay, KKTC'nin kurumlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle egemen bir devlet olduğuna vurgu yaparak "Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bu devleti tanıyoruz. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere, bu devletin tanınmasını arzu ediyoruz." dedi.

KKTC'nin tanınmasıyla ve izolasyonların kaldırılmasıyla alakalı çalışmaların sürdüğünü aktaran Oktay, ülkenin TDT'ye gözlemci üye olarak katıldığını ve her türlü faaliyette fiilen bulunduğunu söyledi.

Oktay, KKTC'nin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyeliğinin ve ülkenin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisindeki (AKPM) varlığının önemine vurgu yaparak KKTC'nin uluslararası saygın yerini bir an önce almasını istediklerini belirtti.

Tarımdaki sulama projelerinin kalkınmayı beraberinde getireceğini dile getiren Oktay, altyapı, ulaşım ve sağlık alanlarında çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Oktay, bu ziyaret kapsamında parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesine odaklanacaklarını kaydetti.