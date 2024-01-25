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Kızıldeniz'deki Saldırılar Türkiye'nin Dış Ticaretini Etkiliyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların Türkiye'nin dış ticaretini etkilediğini belirtti. Bekleme sürelerinin uzamasıyla birlikte zamana dayalı ürünlerin ticaretinde sıkıntılar yaşanıyor. Bu durum buğday ithalatı yapan ülkelerde ticaretin yavaşlamasına neden olabilir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar, Türkiye'nin dış ticaretine de yansımaya başladı. Yaşanan kaos, küresel tedarik zincirindeki kırılmaların yanı sıra Türkiye'nin dış ticaretini de sekteye uğratıyor. Bekleme sürelerinin uzamasıyla birlikte gıda ürünleri gibi zamana dayalı ürünlerin ticaretinde büyük sıkıntılara neden oluyor. Henüz Türkiye'deki fabrikalarda Kızıldeniz kaynaklı bir üretim molasının söz konusu olmasa da süreç uzamaya devam ederse Türkiye gibi buğday ithalatı yapan ülkelerde ticaretin krize yönelik yavaşlaması kaçınılmaz olacak" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem'in açıklaması şöyle:

"KIZILDENİZ'DE TİCARİ GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILAR, TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE DE YANSIMAYA BAŞLADI"

"Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar, Türkiye'nin dış ticaretine de yansımaya başladı. Yaşanan kaos, küresel tedarik zincirindeki kırılmaların yanı sıra Türkiye'nin dış ticaretini de sekteye uğratıyor. Bekleme sürelerinin uzamasıyla birlikte gıda ürünleri gibi zamana dayalı ürünlerin ticaretinde büyük sıkıntılara neden oluyor. Henüz Türkiye'deki fabrikalarda Kızıldeniz kaynaklı bir üretim molasının söz konusu olmasa da süreç uzamaya devam ederse Türkiye gibi buğday ithalatı yapan ülkelerde ticaretin krize yönelik yavaşlaması kaçınılmaz olacak.

"NAKLİYE KESİNTİLERİ DAHA DA KÖTÜLEŞİRSE GIDA ENFLASYONUNU DAHA DA ARTIŞ GÖSTEREBİLİR"

Bazı ihracatçılarımızın siparişleri, yurt dışındaki alıcısı tarafından ötelenmeye başlandı. Artan lojistik maliyetler, iç piyasada da fiyatların artmasına neden oluyor. Konteynerlerin fiyatı ve teslimat süreleri artınca hem ithalatçılar hem de ihracatçılar sorun yaşıyor. Bazı tedarikçiler sözleşmelerde ek süre istiyor, bazıları iptal ediyor. Bu durum ihracatçılar açısından sürdürülebilir değil. İthalat açısından bakıldığında riskler sanılandan daha büyük. Krizin devam etmesi halinde nakliye halindeki gıdaların bozulması ve daha yüksek fiyatlara satılması kaçınılmaz olacak. Nakliye kesintileri daha da kötüleşirse gıda enflasyonunu daha da artış gösterebilir. Bir an önce fiyat artışları ve tedarik krizinin önüne geçilmeli."

Kaynak: ANKA / Güncel

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