Kırşehir Valisi Hububat Tarlalarını İnceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, hasat dönemi öncesi hububat tarlalarında incelemelerde bulundu. Buhara, Boztepe ilçesindeki Malya Tarım İşletmesi arazisinde yapılacak hasat öncesi çiftçilerden ve işletme yetkililerinden bilgi aldı. İşletmenin bölgeye uygun ve verimli tohumu temin etmek için 19 çeşit buğday, 3 çeşit arpa türünün deneme ekimlerini inceleyen Buhara, bölgeye uygun çeşitlerin ekim alanlarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.