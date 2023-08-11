Kırşehir'de Kamyon ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kırşehir-Kayseri kara yolu Mucur ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırşehir'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Z.G. (45) idaresindeki 06 N 9996 plakalı otomobil ile C.U. (40) yönetimindeki 16 AUK 097 plakalı kamyon, Kırşehir- Kayseri kara yolu Mucur ilçesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, Z.G. olay yerine hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyon sürücüsü ile otomobildeki E.G. (17), A.G. (45) ve H.G. (24), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.