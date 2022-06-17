Kırşehir'de iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı - Haberler

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Kırşehir'de iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı

Kırşehir'de iş yerlerinden elektronik eşya çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de iş yerlerinden elektronik eşya çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki farklı iş yerlerinden elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, telefon, bilgisayar ve şarj cihazı çaldığı iddia edilen K.K'yi kent merkezinde bir adreste yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan ve çaldığı elektronik eşyaları sattığı belirtilen K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Güncel Haberler

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