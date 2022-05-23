Kırşehir'de askerler Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'ni gezdi - Haberler

Kırşehir'de, Müzeler Haftası dolayısıyla askerlere müze ziyareti programı düzenlendiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tarih ve kültür bilinci kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi ziyaretine 35 er ve erbaş katıldı.

Müzedeki tarihi eserleri inceleyen ve görevlilerden bilgi alan askerler, burada düzenlenen müzik dinletisine katıldı.

Japon Bahçesi ziyaretinde Japon bitki türleri ve küçük göletleri gezen askerler, hatıra fotoğrafı çektirdi.??????