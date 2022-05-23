Kırşehir'de askerler Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'ni gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de askerler Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'ni gezdi

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de askerler Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'ni gezdi

Kırşehir'de, Müzeler Haftası dolayısıyla askerlere müze ziyareti programı düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir'de, Müzeler Haftası dolayısıyla askerlere müze ziyareti programı düzenlendiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tarih ve kültür bilinci kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi ziyaretine 35 er ve erbaş katıldı.

Müzedeki tarihi eserleri inceleyen ve görevlilerden bilgi alan askerler, burada düzenlenen müzik dinletisine katıldı.

Japon Bahçesi ziyaretinde Japon bitki türleri ve küçük göletleri gezen askerler, hatıra fotoğrafı çektirdi.??????

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Arkeoloji Müzesi, Kırşehir, Japon, Müze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title