Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı

Güncelleme:

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 103. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ekici, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet sembolü olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anma duygularını paylaştı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında bağımsızlığın sembolü olan İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde "milli marş" olarak kabul edilişinin 103. yıl dönümünün büyük bir gururla kutladığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancının, yenilmez azminin ve vicdanın ortak sesi olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımız, Türk Milleti'nin hürriyet ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin tescili, milletin kederde ve kıvançta birliğinin tercümanı, tarihten silinmek istenen bir milletin hür yaşama iradesi, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi ile istiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir belgedir. Bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir. Bu duygular içerisinde İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edilişinin 103. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kaç yaşında, nereli? Alphan Kolaşinliler kimdir? Memleket Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Alphan Kolaşinliler kaç yaşında, nereli? Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kaç yaşında, nereli? Mustafa Karaya kimdir? Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli? Yücel Evsen kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Yücel Evsen kaç yaşında, nereli? Ethem Uysal kimdir? Memleket Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ethem Uysal kaç yaşında, nereli? Durmuş Ali Gökçe kimdir? AK Parti Antalya-Elmalı Belediye Başkan adayı Ali Gökçe kaç yaşında, nereli? Gülderen Özafacan Zeğerek kimdir? Memleket Partisi İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Gülderen Özafacan Zeğerek kaç yaşında, nereli? Ali Açıkgöz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Artunca kimdir? Memleket Partisi İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Artunca kaç yaşında, nereli? Bekir Kıvrım kimdir? AK Parti Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım kaç yaşında, nereli? Şevket Salman kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Şevket Salman kaç yaşında, nereli? Yücel Sundur kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Yücel Sundur kaç yaşında, nereli? Ali Saip Erişen kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Ali Saip Erişen kaç yaşında, nereli?
title