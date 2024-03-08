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Vali Birol Ekici, Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

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Vali Ekici, mesajında Kırklareli'nin 8 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince il statüsüne alındığını belirtti. Kırklareli'nin tarih boyu birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını bildiren Ekici, mesajında Kırklareli'nin gelişmiş ve müreffeh bir şehir haline geldiğini vurguladı.

Vali Birol Ekici, Kırklareli'nin il oluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında Kırklareli'nin 8 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince il statüsüne alındığını belirtti.

Kırklareli'nin tarih boyu birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını bildiren Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Kırklareli 10 Kasım 1922'de düşman işgalinden kurtulmuştur. Kırklareli'mizin il oluşunun 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük mücadeleler sonunda kurulan Cumhuriyetimize, en büyük desteği veren şehirlerin başında gelen ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte geleceğe umutla bakan Kırklareli, bugün ülkemizin en gelişmiş ve müreffeh bir şehri haline gelmiştir. Cumhuriyetin kuruluşuyla 1924 yılında il olan Kırklareli, eğitimde öncü üniversitesi, tüm dünya ülkelerine ihracat yapan 3 adet organize sanayi bölgesi, güçlü ve büyük tarım ve hayvancılık işletmeleriyle Türkiye'nin milli geliri en yüksek illeri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin enerji üssü olan şehrimiz önümüzdeki yüzyılda jeotermal enerji başta olmak üzere rüzgar, güneş, doğalgaz gibi enerji alanlarında da öncü şehirler arasında olacaktır."

Vali Ekici, şehit anneleri ile buluştu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi.

Vali Ekici, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadıklarını ifade eden Ekici, her fırsatta ailesini ziyaret ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Ekici, şehit anneleri ile sohbet etti.

"Trafik Dedektifleri Projesi"

Kırklareli Jandarma Komutanlığınca "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verdiği belirtildi.

Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı.

Açıklamada, eğitimlerin tüm okullarda düzenleneceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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