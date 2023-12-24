Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailesini ziyaret etti.

Özdemir, 1981 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polis memuru Hayrettin Yesin'in ailesini evinde ziyaret etti.

Şehit kardeşi Reyhan Durel ile bir süre sohbet eden Özdemir, şehit ailesinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Özdemir, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesine bağlı Çengelli, Davutlu ve Seyitler köylerine 25 aralık pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

Trafik çizgileri ve yaya geçitleri boyanıyor

Vize Belediyesi, trafik çizgileri ve yaya geçitlerini boyuyor.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışması tamamlanan Mahmut Erbil Caddesi'nde trafik çizgileri ve yaya geçidi çizgileri yenileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, trafik işaret ve çizgilerinin trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.