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Kırklareli'nde odun yüklü traktör römorkunda çıkan yangın söndürüldü

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Kırklareli'nde Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyünde park halindeki odun yüklü traktör römorkunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda römork kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde odun yüklü traktör römorkunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyünde park halindeki odun yüklü traktör römorkunda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında römork kullanılamaz hale geldi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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