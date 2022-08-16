Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli haberleri: Finlandiya, Rus vatandaşlarına verdiği vize sayısını yüzde 90 azaltıyor

Kırklareli haberleri: Finlandiya, Rus vatandaşlarına verdiği vize sayısını yüzde 90 azaltıyor

Güncel Haberler

Kırklareli haberleri... Finlandiya'nın, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rus vatandaşlarına verdiği vize sayısını yüzde 90 azaltacağı duyuruldu.

Finlandiya'nın, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rus vatandaşlarına verdiği vize sayısını yüzde 90 azaltacağı duyuruldu.

Politico'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin eylülden itibaren Rus turistlerin vize başvurularının sadece yüzde 10'unu kabul edeceğini açıkladı.

Bu karar ile Rus vatandaşları tarafından Finlandiya'ya yapılan günlük yaklaşık bin başvurunun 100'üne vize verilmesi bekleniyor.

Gazeteciler, muhalifler veya aktivistler gibi bazı gruplara vize konusunda istisna sağlanabileceği düşünülürken, Haavisto, bakanlığının program konusunda İçişleri Bakanlığıyla görüşeceğini söyledi.

Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Estonya, Letonya ve Polonya, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için Rus vatandaşlarına vize vermeyi durdururken, Almanya bunu reddediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya seyahat yasağının amaçlanan yaptırımları baltaladığını ifade ederek, "Bu Rus halkının savaşı değil, Putin'in savaşı." demişti.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Finlandiya Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title