Kırklareli Belediye Başkanlığını MHP adayı Derya Bulut kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Derya Bulut 21 bin 270, CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu 20 bin 785 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 100 )

Bulut'un öz geçmişi

Derya Bulut, 1981 yılında Kırklareli'nde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kırklareli'nde tamamlayan Bulut, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Bulut, yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesinde tamamladı.

Bulut, daha önce 25. dönem MHP milletvekili adayı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de MHP'den Kırklareli Belediye Başkan adayı olmuştu.

Derya Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.